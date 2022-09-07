هبوط الأسهم السعودية والكويتية والقطرية بجلسة الأربعاء.. وصعود البحرين وأبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.09% خاسرًا 130.91 نقطة ليغلق عند مستوى 11863.81 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.4% خاسرًا 13.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3382.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.635% رابحًا 61.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9714.39 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.21% رابحًا 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1924.96 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.09% خاسرًا 130.91 نقطة ليغلق عند مستوى 11863.81 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.55% خاسرًا 322.71 نقطة ليغلق عند مستوى 20528.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.7 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.55%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.46%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.17%.

وقفز 22 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 3.94%، ثم سهم "سيرا" بنسبة 3.69%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 3.01%، وتراجع 189 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 6.49%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 5.58%، ثم سهم "عناية" بنسبة 5.45%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 445.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.4% خاسرًا 13.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3382.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 58 مليون سهم محققة ما قيمته 303.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4140 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.25%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، فيما ارتفعت قطاعي البنوك، والتأمين بنسبة 0.68%، 0.44%، على التوالي.

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.59%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.47%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.40%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.62%، فيما تصدر سهم بنك المشرق قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.5 مليون ورقة بقيمة 118.9 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرًا 99.94 نقطة ليغلق عند مستوى 12955.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.1 مليون سهم بقيمة 569.8 مليون ريال عبر تنفيذ 19 ألف صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.55%، ثم قطاعي النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%.





بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% خاسرًا 41.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7574.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% خاسرًا 42.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8447.03 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% خاسرًا 40.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5758.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.42% خاسرًا 86.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5995.13 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 245.6 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10428 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والعقار بنسبة 0.33%، 0.3%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والطاقة، والمنافع، والمواد الأساسية، والصناعة بنسبة 2.33%، 0.82%، 0.7%، 0.49%، 0.43%، 0.09%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.635% رابحًا 61.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9714.39 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.988 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 197.2 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة.

وصعد قطاع المرافق ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.82%، فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.26%، يليه الاتصالات بنسبة 1.1%، ثم قطاعات المواد الأساسية، والطاقة، والرعاية الصحية بنسبة 0.52%، 0.5%، 0.49%، على التوالي.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-اﻷذونات " بنسبة 3.9%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 2.58%، ثم سهم "شركة أدنوك للحفر" بنسبة 1.43%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.73%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 374.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحًا 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1924.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 577.1 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 91.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.8%.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.95% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.42%.