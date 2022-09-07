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منتخب جامعة الاسكندرية لكرة السلة يفوز بالمركز الأول فى لقاء المتميزين

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:52 ص
منتخب جامعة الاسكندرية لكرة السلة يفوز بالمركز الأول فى لقاء المتميزين الفريق
الإسكندرية - أسماء على بدر

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فاز منتخب كرة السلة بجامعة الإسكندرية بالمركز الأول في لقاء المتميزين رياضيًا بمعسكر جامعة طنطا ببلطيم وتكريم الفريق .

 

وتأتى البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالى وجامعة طنطا للجامعات والمعاهد العليا وشارك فيها عدد كبير من الجامعات المصرية.

 

على صعيد أخر أثنى الدكتور عبد العزيز قنصوه  رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة على الجهد المبذول من قبل كافة المشاركين فى فاعليات كأس الجامعات المصرية الذي استضافته جامعة الإسكندرية فى الفترة من 19 – 24 أغسطس بملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة 16 جامعةومعهد، مشيداً بالمستوى الإحترافى للتنظيم ومقدماً الشكر لكل من شارك فى هذا الحدث الرياضى الهام .

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