ملكة واحدة و15 رئيس وزراء .. هؤلاء تعاقبوا على داونينج ستريت فى عصر إليزابيث الثانية

إعداد شيماء بهجت

فى جلسة مع الملكة إليزابيث لم يتغير فيها سوى المكان وصور الأشخاص الذين صافحوها فى مواقف مماثلة على مدى 7 عقود من جلوسها على العرش، سجل بوريس جونسون خروجا رسميا من الحكومة البريطانية، فى حين سجلت ليز تراس دخولا رسميا، لتكون رئيس الوزراء الـ15 منذ جلوس الملكة اليزابيث على العرش منذ 70 عاما..

ونستون تشرشل "1951-1955

تزامنت رئاسته للوزراء مع السنوات الأولى لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على عرش المملكة المتحدة فى فبراير 1952، وكانت تلك المرة الثانية التى يتولى فيها تشرشل المنصب، حيث سبق أن تقلد المهام فى 1940.

أنطونى إيدن "1955-1957

صعد إلى أعلى المراتب السياسية فى بريطانيا بعد مسيرة سياسية حافلة، ليتقلد منصب رئيس الوزراء فى أبريل 1955.

أليك دوجلاس هيوم " 1957

عينته الملكة إليزابيث الثانية رئيسا للوزراء، بعد عجز حزب المحافظين عن انتخاب رئيس وزراء جديد، وشغل المنصب لمدة 363 يوما فقط.

هارولد ماكميلان "1957-1963

على غرار سلفه، كان ماكميلان سياسيا من حزب المحافظين، وقد تولى رئاسة الوزارة من يناير 1957 إلى أكتوبر 1963، وأطلق عليه لقب "سوبر ماك".

هارولد ويلسون "1964–1970 / 1974-1976"

من حزب العمال ويعتبر أحدث رئيس وزراء بريطانى يتولى المنصب فى فترات غير متلاحقة.

إدوارد هيث "1973-1974

تولى رئاسة الوزراء فى الأول من يناير 1973، ثم غادر منصبه فى مارس 1974، كما أطاحت به مارجريت تاتشر من زعامة حزب المحافظين.

جيمس كالاهان (1976-1979)

تولى المنصب لثلاث سنوات انتهت فى مايو 1979 بهزيمة حكومته العمالية أمام حزب المحافظين بزعامة تاتشر.

مارجريت تاتشر "1979-1990

كانت أول رئيسة وزراء فى أوروبا، وأول امرأة تتزعم حزب المحافظين فى تاريخ بريطانيا، وأول شخصية بريطانية تكسب ثلاثة انتخابات متتالية.

جون ميجر "1990-1997

برلمانى عن حزب المحافظين ثم زعيما له، أصبح رئيسا للوزراء فى 28 نوفمبر 1990 واستمر إلى العام 1997.

تونى بلير "1997-2007

تزامن دخوله إلى السياسة مع صعود مطرد لحزب المحافظين، فاز حزب العمال الذى يتزعمه بانتخابات 1997.

لكن بعد هزيمة الحزب فى الانتخابات البرلمانية باسكتلندا، أعلن بلير أنه سيستقيل يوم 27 يونيو 2007، ليخلفه جوردون براون فى زعامة الحزب ورئاسة الوزراء.

جوردون براون "2007-2010

أول رئيس وزراء بريطانى من أصول اسكتلندية

ديفيد كاميرون "2010-2016

كان أصغر رئيس وزراء فى تاريخ بريطانيا منذ روبرت جنكنسون عام 1812.

تيريزا ماى "2016-2019

اختارها المحافظون لخلافة كاميرون فى يوليو 2016، بعدما كانت وزيرة للداخلية لمدة ست سنوات، وصفت ماى فى بداية عهدها بأنها "تاتشر الجديدة"، لكن عواصف البريكست كانت أقوى منها.

بوريس جونسون "2019- 2022

يعتبر أحد أهم مهندسى فوز تيار البريكست بالاستفتاء المقام فى يونيو 2016، لكنه اضطر لإعلان تخليه عن الحكم بعد عدة فضائح فى صفوف حزب المحافظين.

ليز تراس: من سبتمبر 2022

فى سن الـ 47 عاما، باتت ليز تراس ثالث امرأة بعد مارجريت تاتشر 1979-1990 وتيريزا مأى 2016-2019 ورابع شخص بعد بريكست، يتولى رئاسة الحكومة البريطانية.