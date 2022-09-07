ملكة واحدة و15 رئيس وزراء .. هؤلاء تعاقبوا على داونينج ستريت فى عصر إليزابيث الثانية

فى جلسة مع الملكة إليزابيث لم يتغير فيها سوى المكان وصور الأشخاص الذين صافحوها فى مواقف مماثلة على مدى 7 عقود من جلوسها على العرش، سجل بوريس جونسون خروجا رسميا من الحكومة البريطانية، فى حين سجلت ليز تراس دخولا رسميا، لتكون رئيس الوزراء الـ15 منذ جلوس الملكة اليزابيث على العرش منذ 70 عاما..
ونستون تشرشل "1951-1955"
تزامنت رئاسته للوزراء مع السنوات الأولى لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على عرش المملكة المتحدة فى فبراير 1952، وكانت تلك المرة الثانية التى يتولى فيها تشرشل المنصب، حيث سبق أن تقلد المهام فى 1940.
أنطونى إيدن "1955-1957"
صعد إلى أعلى المراتب السياسية فى بريطانيا بعد مسيرة سياسية حافلة، ليتقلد منصب رئيس الوزراء فى أبريل 1955.
أليك دوجلاس هيوم " 1957"
عينته الملكة إليزابيث الثانية رئيسا للوزراء، بعد عجز حزب المحافظين عن انتخاب رئيس وزراء جديد، وشغل المنصب لمدة 363 يوما فقط.
هارولد ماكميلان "1957-1963"
على غرار سلفه، كان ماكميلان سياسيا من حزب المحافظين، وقد تولى رئاسة الوزارة من يناير 1957 إلى أكتوبر 1963، وأطلق عليه لقب "سوبر ماك".
هارولد ويلسون "1964–1970 / 1974-1976"
من حزب العمال ويعتبر أحدث رئيس وزراء بريطانى يتولى المنصب فى فترات غير متلاحقة.
إدوارد هيث "1973-1974"
تولى رئاسة الوزراء فى الأول من يناير 1973، ثم غادر منصبه فى مارس 1974، كما أطاحت به مارجريت تاتشر من زعامة حزب المحافظين.
جيمس كالاهان (1976-1979)
تولى المنصب لثلاث سنوات انتهت فى مايو 1979 بهزيمة حكومته العمالية أمام حزب المحافظين بزعامة تاتشر.
مارجريت تاتشر "1979-1990"
كانت أول رئيسة وزراء فى أوروبا، وأول امرأة تتزعم حزب المحافظين فى تاريخ بريطانيا، وأول شخصية بريطانية تكسب ثلاثة انتخابات متتالية.
جون ميجر "1990-1997"
برلمانى عن حزب المحافظين ثم زعيما له، أصبح رئيسا للوزراء فى 28 نوفمبر 1990 واستمر إلى العام 1997.
تونى بلير "1997-2007"
تزامن دخوله إلى السياسة مع صعود مطرد لحزب المحافظين، فاز حزب العمال الذى يتزعمه بانتخابات 1997.
لكن بعد هزيمة الحزب فى الانتخابات البرلمانية باسكتلندا، أعلن بلير أنه سيستقيل يوم 27 يونيو 2007، ليخلفه جوردون براون فى زعامة الحزب ورئاسة الوزراء.
جوردون براون "2007-2010"
أول رئيس وزراء بريطانى من أصول اسكتلندية
ديفيد كاميرون "2010-2016"
كان أصغر رئيس وزراء فى تاريخ بريطانيا منذ روبرت جنكنسون عام 1812.
تيريزا ماى "2016-2019"
اختارها المحافظون لخلافة كاميرون فى يوليو 2016، بعدما كانت وزيرة للداخلية لمدة ست سنوات، وصفت ماى فى بداية عهدها بأنها "تاتشر الجديدة"، لكن عواصف البريكست كانت أقوى منها.
بوريس جونسون "2019- 2022"
يعتبر أحد أهم مهندسى فوز تيار البريكست بالاستفتاء المقام فى يونيو 2016، لكنه اضطر لإعلان تخليه عن الحكم بعد عدة فضائح فى صفوف حزب المحافظين.
ليز تراس: من سبتمبر 2022
فى سن الـ 47 عاما، باتت ليز تراس ثالث امرأة بعد مارجريت تاتشر 1979-1990 وتيريزا مأى 2016-2019 ورابع شخص بعد بريكست، يتولى رئاسة الحكومة البريطانية.
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