مقتل وإصابة 10 عناصر من الجيش اليمني جراء 167 انتهاكًا حوثيًا للهدنة

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن جماعة الحوثي ارتكبت 167 خرقًا للهدنة الأممية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في عدة جبهات، أسفر عنها مقتل 3 عناصر من الجيش وإصابة 7 آخرين.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن الخروقات توزّعت بين 42 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقًا جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و30 خرقًا في جبهات القتال بمحور تعز، و27 خرقًا غرب محافظة حجة، و20 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و7 خروقات شرق وشمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وأربعة خروقات في محور الضالع، وأربعة خروقات شمال محافظة صعدة.



وأشار التقرير إلى أن قوات الجيش أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل منها محاولتي تسلل أحبطها أبطال الجيش غرب مارب، ومحاولة ثالثة في جبهة مريس بمحور الضالع، فيما تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية وقذائف (آر بي جي) وبالعيارات والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 3 من عناصر الجيش وجرح 7 آخرين.