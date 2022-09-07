مطروح تحذر من السباحة فى الشواطئ المفتوحة.. ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار

مطروح -فريق المحافظات

رفعت مدينة مرسى مطروح، حالة الطوارئ على الشواطئ المفتوحة على البحر، بسبب ارتفاع الأمواج، وزيادة التيارات وسرعة الرياح ووجود سحب، مما أدى إلى توجيه تعليمات لمسئولى الشواطئ، وشركة الإنقاذ في منع المصطافين من نزول شواطئ الأبيض، ومتابعة حالة البحر في كل شاطئ .

وحذرت محافظة مطروح، رواد الشواطئ المفتوحة من ممارسة السباحة، ونزول البحر وممارسة أنشطة الالعاب الشاطئية المائية ، الجيت سكى والبنانا بوت وغيرها، وذلك في حالة استقرار حالة البحر والسماح بنزول الشواطئ، بمتابعة من فرق الإنقاذ بكل شاطئ .

وأكدت محافظة مطروح، أن المحافظة تشهد حالة طقس غير مستقرة، مع وجود سحب منخفضة ونشاط حركة الرياح مع ارتفاع الموج من 2 الى 3 أمتار، مما يعد غير مناسب تماما للسباحة، خاصة فى الشواطئ المفتوحة .