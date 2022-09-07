اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطروح تحذر من السباحة فى الشواطئ المفتوحة.. ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:10 ص
مطروح تحذر من السباحة فى الشواطئ المفتوحة.. ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار ارتفاع الامواج
مطروح -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفعت مدينة مرسى مطروح، حالة الطوارئ على الشواطئ المفتوحة على البحر، بسبب ارتفاع الأمواج، وزيادة التيارات وسرعة الرياح ووجود سحب، مما أدى إلى توجيه تعليمات لمسئولى الشواطئ، وشركة الإنقاذ في منع المصطافين من نزول شواطئ الأبيض، ومتابعة حالة البحر في كل شاطئ .    
 
وحذرت محافظة مطروح، رواد الشواطئ المفتوحة من ممارسة السباحة، ونزول البحر وممارسة أنشطة الالعاب الشاطئية المائية ، الجيت سكى والبنانا بوت وغيرها، وذلك في حالة استقرار حالة البحر والسماح بنزول الشواطئ، بمتابعة من فرق الإنقاذ بكل شاطئ .
 
وأكدت محافظة مطروح، أن المحافظة تشهد حالة طقس غير مستقرة، مع وجود سحب منخفضة ونشاط حركة الرياح مع ارتفاع الموج من 2 الى 3 أمتار، مما يعد غير مناسب تماما  للسباحة، خاصة فى الشواطئ المفتوحة .
 
 
 
 

اخبار مطروح

حالة الطقس

ارتفاع امواج البحر

3 مترا

الأرصاد الجوية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة