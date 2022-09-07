اليوم السابع
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محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بالجيزة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:15 م
محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بالجيزة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة محطة مياه- صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة رفع وشبكة صرف صحي أرض اللواء على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، وذلك بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لإعتماد الشهادة في أقسام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.

وأضاف بدوي، أن محطة رفع صرف صحي أرض اللواء تعمل بطاقة تصميمية 26 ألف م٣/يوم، وتبلغ مساحتها 950 م٢، وتخدم مناطق بأرض اللواء وفيصل.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أهمية تطبيق  الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

 


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