المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق 2 مخبز بلدي بناحية دكما بشبين الكوم وشنشور بأشمون لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن وإعاقة عمل أفراد الحملة أثناء التفتيش على المخبز ، كما وافق المحافظ علي غلق مخبز بلدي بناحية مركز أشمون لمدة ثلاث شهوركعقوبة إدارية لتعطيل وإعاقة عمل أفراد الحملة والتعدى عليهم وذلك طبقا للتوجيه الوزارى رقم (30) لسنة 2017.

ها وقد تم تحرير محاضر رقم (2 ) و(23526) لسنة 2022 جنح ضد أصحاب المخابز للتعدي علي أفراد الحملة ذلك تنفيذاً للتوجيه الوزارى.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وبمرور إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات ، حيث تبين وجود نقص فى وزن الرغيف الواحد وكذا التعدى على أفراد الحملة التفتيشية وعرقلة عملها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وإتخاذ الإجرءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الإستراتيجية حفاظاً علي حقوق المواطنين.

محافظ المنوفية : غلق 3 مخابز بلدية بنطاق المحافظة لمخالفتهم اللوائح والقوانين