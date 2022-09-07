وفي جدول أعمال المجلس ستقوم الدول بالرد خلال يومى 13 و14 سبتمبر على تحديث المفوضة السامية والتقارير الأخرى المقدمة في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، كما سيعقد المجلس في إطار البند الثالث من جدول الأعمال بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، حوارات تفاعلية منفصلة مع عدد من المقررين الخاصين المعنيين بالقضايا المختلفة لحقوق الإنسان، على أن يستمع في إطار البند ذاته إلى إحاطة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعرض تقارير مواضيعية وتقارير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والفريق العامل المعني بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة .

وفيما يتعلق بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس وذلك فى البند الرابع من جدول الأعمال سيعقد المجلس، حوارات تفاعلية منفصلة مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وكذلك لجنة التحقيق بشأن سوريا (22 سبتمبر) ولجنة التحقيق بشأن أوكرانيا ( 23 سبتمبر) وغيرها...

وسيعقد المجلس خلال دورته التي تستمر أربعة أسابيع، خمس حلقات نقاش بشأن الحق في التنمية والحق في العمل فيما يتعلق بإجراءات تغير المناخ والاستجابات والآثار في سياق الاقتصادات المستدامة والشاملة، إضافة إلى حقوق الشعوب الأصلية وغيرها، وسيتخذ المجلس في آخر أيام دورته إجراءات بشأن مشاريع المقررات والقرارات في 6 و 7 أكتوبر، كما سيعين أيضا عددا من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة قبل اختتام الدورة ومن بين هؤلاء المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين وغيرهم.