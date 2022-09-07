ماذا تفعل لتفادى الخطر عند انفجار إطار السيارة؟

كتبت أمانى سمير

يحدث دائما حالة من الزهر والقلق لدى قائدى السيارات عند حدوث انفجار بشكل مفاجئ دون إنذار مسبق، وبالتالى يختلف رد فعل كل منهم، وقد يكون رد الفعل هذا سببا فى انقلاب السيارة لا قدر الله بجميع ركابها، ويحدث ذلك بسبب عدم اتباع الإرشادات الخاصة بأمن وسلامة الإطارات إذا تعرف على أهم الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي لإنفجار السيارة لتفادي أية مشكلة بالإضافة إلي أهم الإرشادات التي يجب اتباعها عند حدوث انفجار الإطار للتقليل من الخسائر قدر الإمكان.

أولا: لابد من مراعاة زيادة الحمل عن الحد المقنن للسيارة سواء ملاكى أو نقل.

ثانيا: يجب ضبط انخفاض أو ارتفاع ضغط الإطار أثناء عملية النفخ ومراعاة الدرجات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة والذي يتم تدوينه في الكتالوج الخاص بكل سيارة أو علي الإطار الأصلي للسيارة، خاصة أنها تختلف من شركة لأخرى ومن سيارة لأخرى حسب حجم الجنط.

ثالثا: يجب على قائد السيارة اتباع السرعة المقررة وعدم اللجوء إلى سرعة فوق الحد المسموح به أي سرعة تفوق الحدود المصمم لها ابعاد السيارة، بالإضافة إلى أنه يجب البعد عن الطرق غير الممهدة قدر الإمكان وإذا اضطر قائد السيارة يجب عدم السير عليها بسرعة كبيرة حفاظا على عفشة السيارة.

وعلى قائد السيارة الابتعاد عن القيادة بشكل مسرع في طرق غير امنة منعا لتصادم أي من الأجسام الصلبة بالجزء الأسفل للسيارة خاصة لو لم يكن هناك حماية أو مصدات من الأسفل.

رابعا: تعرض الإطار الخاص بسيارتك والفرملة أو الوقوف المفاجئ والتسارع المفاجئ قد يكون سببا في انقلاب السيارة إذا لابد من ترك السيارة على سرعتها لكي تهدأ السرعة من تلقاء نفسها دون أي تدخل من قائد السيارة.

خامسا: يجب مراعاة تخزين السيارة فى أماكن رطبة أو مناخ عالي الحرارة حفاظا علي سلامة الإطارات.

سادسا: عدم مناوبة الإطارات بالسيارة بشكل دائم، حيث يوصى بتبديل أماكن الإطارات بعضها البعض كل 15 ألف كم على شكل علامة إكس.

سابعا: عدم تحريك السيارة التى تتعرض للتوقف وقت زمنى كبير دون الاستخدام إلا بعد الكشف على سلامة الإطارات وإن لزم الأمر تغييرها بشكل كامل مع مراعاة الأنواع الخاص بكل سيارة ومراعاة نقشة الإطار وتاريخ الصنع والمقاس المقرر من الشركة المصنعة.