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للمرة الثانية.. غلق مستشفى الزهراء التخصصى بالعياط لإدارته دون ترخيص

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:25 م
للمرة الثانية.. غلق مستشفى الزهراء التخصصى بالعياط لإدارته دون ترخيص غلق مستشفى الزهراء التخصصى بالعياط
كتبت – مرام محمد

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق مستشفى الزهراء التخصصى بمدينة العياط للمرة الثانية، وذلك لإدارتها بدون ترخيص، بعد رصد الأمر خلال حملة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وإدارة العلاج الحر، في إطار توجيهات محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي المراكز والمنشآت التي تمارس أنشطة طبيه للتأكد من التزامها بكافه الاشتراطات اللازمة للعمل حفاظا على السلامة العامة.

 

ويذكر أن محافظة الجيزة كانت قد أغلقت مستشفى الزهراء التخصصى في شهر يناير الماضي، حيث تمكن مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة خلال حملة بمدينة العياط بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وإدارة بنوك الدم ومديرية التموين بالجيزة من ضبط المستشفى تقوم ببيع الأدوية داخليا بأعلى من السعر الجبرى، بالإضافة إلي وجود مواد مخدرة بدون فواتير، كما تم العثور على ثلاث مخازن غير مرخصة تتبع المستشفي وبها كميات من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية.

 

كما أغلقت المحافظة مركز آخر بالعياط، لإدارته بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تم تنفيذ الحملة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد  والدكتور  محمد منصور وكيل وزاره الصحه بالجيزة، بتكثيف الحملات على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في سوق الدواء، وتوفيرًا للدواء الآمن، والرقابة على المنشآت الطبية والحفاظ على صحة المواطنين.

 

غلق وتشميع مستشفى الزهراء بالجيزة
غلق وتشميع مستشفى الزهراء بالجيزة

 

غلق مستشفى الزهراء لإدارته بدون ترخيص
غلق مستشفى الزهراء لإدارته بدون ترخيص

 

غلق مستشفى الزهراء بالجيزة
غلق مستشفى الزهراء بالجيزة

 


مستشفى الزهراء

غلق مستشفى الزهراء

مخلفات

غلق مستشفى خاص بالجيزة

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الجيزة



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