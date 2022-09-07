اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. ك​وريا الجنوبية واليابان يجريان مباحثات دفاعية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:09 م
للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. ك​وريا الجنوبية واليابان يجريان مباحثات دفاعية رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحثت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الأمنى ضد التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية 
وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات على هامش حوار دفاع سول السنوي (SDD) الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
 
 
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"أن نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين بوم-تشول التقى مع نائب وزير الدفاع الياباني للشؤون الدولية ماسامي أوكا فى المحادثات الدفاعية التى لم تعقد منذ عام 2016 لافتة إلى قول شين "عقد الاجتماع على أساس التفاهم المشترك للجانبين بشأن الحاجة إلى تطبيع التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية واليابان ".
 
 
وأضاف شين أن "الجانبين اتفقا بشكل خاص على وجهة النظر حول أهمية التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والرد عليها، واتفقا على مواصلة التعاون في هذا الصدد".

كوريا الجنوبية

اليابان

مباحثات دفاعية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة