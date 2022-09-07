كشط وتمشيط طريق النصر القبلى بساحل طهطا تمهيداً لرصفه ..صور

سوهاج محمود مقبول

تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بدء العمل على كشط وتمشيط طريق النصر القبلى بداية من منطقة تمثال رفاعة الطهطاوى القبلى وحتى مزلقان المستشار بطول 700 متر تقريباً، وبتكلفة حوالى مليون جنيه و300 ألف ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا "بند رد الشئ لأصله"، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة المرافق العامة بالطريق.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

ومن جانبه، أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على أنه سوف يتم العمل على رصف العديد من الطرق والشوارع سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها، وذلك بمجرد الانتهاء من كافة المرافق العامة بها وذلك حرصا على رفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف الأماكن.

وتمت المتابعة بناءً على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبإشراف مسئولى الطرق بالوحدة وبالتنسيق مع وحدة الرصف بالمحافظة.



اعمال الكشط بطهطا



مكينة الكشط بشوراع طهطا



متابعة أعمال الكشط للشوراع