اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:01 ص
أكرم القصاص
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غلق 6 ورشة و 10 محال تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:07 ص
غلق 6 ورشة و 10 محال تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة غلق ورش
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح و غلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الكافيهات و الورش.
 
حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام حيث تم غلق 6 ورش و 10 محال تجارى خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 11 لمبة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
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