اليوم السابع
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ضبط 203 قطعة سلاح و267 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:44 ص
ضبط 203 قطعة سلاح و267 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 203 قطعة سلاح نارى و267 قضية مخدرات وتنفيذ 88098 حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7246) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

أمن القليوبية

مخدرات

سلاح

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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