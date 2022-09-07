اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:12 م
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ضبط 2 طن نخالة دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:17 ص
ضبط 2 طن نخالة دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة دقيق مهرب ــ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق بمركز بدر بالاشتراك مع مباحث التموين لمواجهة بيع منتجات الدقيق المدعم فى السوق السوداء.

 أسفرت تلك الحملات ضبط سيارة محمله بكمية 2طن نخالة دقيق بلدى بمركز دمنهور قبل بيعهم بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى وفقا للجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.


ضبط نخالة دقيق

حملات رقابية

تموين البحيرة

محافظة البحيرة

سوق سوداء



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