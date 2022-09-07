ضبط حلوانى "شهير" بحوزته شيكولاته منتهية الصلاحية فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة الرقابية بإدارة تموين شرق حملة تموينية مكثفة بناء على تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد للتأكد من سلامة السلع الغذائية المطروحة بالأسواق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وتم تشكيل الحملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وبقيادة إبراهيم الخياط مدير الإدارة وجمال صالح وهيام متولى وانسى البياع من كبار مفتشى التموين.

وأسفرت الحملة من ضبط كمية تقدر بـ60 كجم شيكولاته منتهية الصلاحية تستخدم فى عمل الحلويات والمعجنات داخل أشهر محل الحلوانى بحى الشرق ما يشكل خطرًا على صحة مستهلكيها، كما تم ضبط 25 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية بمحل حلويات آخر بدائرة حى الشرق.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.