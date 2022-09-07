اليوم السابع
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صاحب ورشة ينهى حياته فى بولاق الدكرور بسبب أزمة نفسية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:37 م
صاحب ورشة ينهى حياته فى بولاق الدكرور بسبب أزمة نفسية جثه-ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى صاحب ورشة حياته لمروره بأزمة نفسية في بولاق الدكرور، وعثرت زوجته على جثته، وأبلغت بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه  انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات  وتم العثور على جثة مالك ورشة، أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية، وعثرت زوجته على جثته وأبلغت رجال المباحث. 
 
 
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة دفعته لإنهاء حياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

العثور على جثة ازمة نفسية

بولاق الدكرور

امن الجيزة

أزمة نفسية



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