اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضروات: معروض ضخم من جميع الأصناف يؤدى لاستقرار الأسعار

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:00 ص
شعبة الخضروات: معروض ضخم من جميع الأصناف يؤدى لاستقرار الأسعار صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، استقرار أسعار الطماطم لتسجل 2.5 إلى 4.5 جنيه وبلغ سعر البطاطس 3 إلى 5.5 جنيه والبصل لا يزال قرب 1.5 إلى 2.5 جنيه في سوق الجملة، والكوسة تحركت إلى 4 و 6 جنيهات بحسب الجودة، مع استمرار توافر معروض ضخم في الأسواق.
 
وأضافت نشرة شعبة الخضروات، أن الجزر بدون عروش يسجل 3 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 24 جنيها والباذنجان 1,5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومي 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات.
 
وأشارت إلى أن سعر الفلفل الرومي البلدي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات الكيلو، والملوخية 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.
 
وبلغ سعر الخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات، والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات

اسعار الخضار

الفاكهة

الخضروات

اسعار الفاكهة

اسعار الخضروات والفاكهة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة