اليوم السابع
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سيدة هندية بطلة تقاتل نمرا بيديها العاريتين لإنقاذ رضيعها.. صور

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:47 م
سيدة هندية بطلة تقاتل نمرا بيديها العاريتين لإنقاذ رضيعها.. صور السيدة وطفلها
كتبت ريهام عبد الله

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سيطرت غريزة الأمومة، على سيدة هندية، وتمكنت من إنقاذ طفلها الرضيع، من براثن نمر واجهته بيديها العاريتين، وفقا لما أكده مسئول فى سلطات ولاية ماديا براديش، وسط الهند.

 

السيدة وطفلها
السيدة وطفلها

 

وقال المسئول المحلى سانجيف شريفاستاف، إن نمراً يُعتقد أنه ضل طريقه من محمية باندهافجار انقضّ على أرشانا شودارى بعد أن غادرت منزلها مساء الأحد الماضى مع طفلها البالغ سنة وثلاثة أشهر، وفقا لموقع العين الإماراتى.

 

وكان النمر المهاجم يستعد لعضّ رأس الطفل عندما تدخلت الأم فى اللحظة الأخيرة. وواصل هجومه على الأم ونجلها حتى هبّ عدد من سكّان القرية لنجدتهما بعدما سمعوا صرخات الاستغاثة التى أطلقتها الأم، فما كان من الحيوان إلا أن ولّى هارباً إلى الغابة.

 

وأصيبت الأم البطلة بثقب فى الرئتين وبجروح فى بطنها، فيما أصيب الصبى الصغير بجروح فى رأسه تركتها أنياب الحيوان.

نمر
نمر

 

وكشف المسئول المحلى أنه تم إدخال السيدة للمستشفى وتجاوزت مرحلة الخطر وباتت فى طور التعافي، فى حين أن "الطفل بصحة جيدة أيضاً".

 

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه تم تنفيذ عملية لمساعدة النمر على العودة إلى المكان الذى أتى منه، وطلبت السلطات من سكان المنطقة عدم الخروج من منازلهم ليلا.

 

ولقى نحو 225 شخصاً مصرعهم فى هجمات شنتها نمور بين عامى 2014 و2019 فى الهند، وفقاً للإحصاءات الحكومية.

 

وفى المقابل، قُتل أكثر من 200 نمر بين 2012 و2018 على أيدى صيادين أو صعقاً بالكهرباء، بحسب البيانات.


الهند

نمر

نمر يهاجم سيدة

سيدة تنقذ رضيعها من نمر



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