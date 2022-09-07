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روسيا: اتفاقيات بأكثر من 3.2 تريليون روبل خلال "منتدى الشرق الاقتصادي"

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:54 م
روسيا: اتفاقيات بأكثر من 3.2 تريليون روبل خلال "منتدى الشرق الاقتصادي" بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، والمبعوث الرئاسي إلى دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، أنه تم خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي توقيع اتفاقيات بقيمة 3.2 تريليون روبل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن منتدى الشرق الاقتصادي السابع، هو بمثابة خطوة إلى الأمام في تنمية الشرق الأقصى، وخطوة ليس فقط من حيث عدد الضيوف أو عدد وحجم الاتفاقيات، رغم أن هذه الأرقام تعتبر عالية. فهو المنتدى الأول بعد كورونا، والذي حضره أكثر من 7 آلاف ضيف، وتم توقيع اتفاقيات بإجمالي 3 تريليون و255 مليار روبل، وهذا أيضا يعتبر رقما قياسيا.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن النقطة لا تكمن فقط في ذلك، موضحا أنه تم وضع القرارات، وقد عمل الناس في 90 تخصص، وتم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بهذه القرارات كما يتم دعم جزء كبير من هذه القرارات، ولذلك لدينا فرصة للمضي قدما بشكل أسرع.

 


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