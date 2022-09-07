اليوم السابع
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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف مركبات للنقل الجماعي بإقليم هيران بالصومال

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:39 م
رابطة العالم الإسلامي تدين الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف مركبات للنقل الجماعي بإقليم هيران بالصومال رابطة العالم الإسلامي
كتب - إسماعيل رفعت

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أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف مركبات للنقل الجماعي في إقليم هيران بجمهورية الصومال، وأدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.
 
وجدد معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان، التأكيد على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره، الرافض للتطرف والعنف والإرهاب بشتى أشكاله ومن أيّ جهة كان، ودعْمَ الرابطة لجهود مواجهة هذا الفكر والحد من الجرائم الوحشية المتولدة عنه.
 
وشدَّد باسم رابطة العالم الإسلامي، ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضدَّ الإرهاب، والوقوفِ ضدَّ كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مُعرِباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال وشعبه عامة، سائلاً الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

رابطة العالم الإسلامي

هيران بالصومال

الهجمات الإرهابية

الإرهاب في الصومال





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