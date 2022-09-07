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خطاب من البنتاجون ومراسم بنيويورك.. كيف يستعد بايدن ونائبته لذكرى 11 سبتمبر؟

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:32 ص
خطاب من البنتاجون ومراسم بنيويورك.. كيف يستعد بايدن ونائبته لذكرى 11 سبتمبر؟ بايدن وهاريس
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيحيى الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادى عشر من سبتمبر يوم الأحد بإلقاء تصريحات ووضع إكليل من الزهور فى البنتاجون.

 

وقال البيت الأبيض، أن السيدة الأولى جيل بايدن ستتحدث أيضا يوم الأحد فى الاحتفال التذكارى الوطنى لضحايا الرحلة 93 فى شانكسفيل بنسلفانيا، كما ستذهب كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى وزوجها دوج ايمهوف إلى مدينة نيويورك لحضور حفل إحياء الذكرى فى النصب التذكارى يوم 11 سبتمبر.

 

ويحيى اليوم ذكرى الهجمات الإرهابية عام 2001 عندما سيطر الخاطفون على الطائرات التجارية لاستخدامها كصواريخ، حيث اصطدموا بمركز التجارة العالمى فى نيويورك والبنتاجون وحقل بنسلفانيا. وقتل ما يقرب من 3000 شخص فى هجمات القاعدة ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشن حرب أفغانستان.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستغلق النصب التذكارى الوطنى للوزارة لهجمات الحادى عشر من سبتمبر مؤقتا اعتبارا الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 9 سبتمبر الجارى وحتى الساعة الثانية من مساء يوم 11 من ذات الشهر.

 

وأشار بيان صادر عن البنتاجون إلى أن السبب وراء هذا الإغلاق هو الاستعدادات الخاصة بالفعاليات السنوية لذكرى الهجمات، وأشارت البنتاجون فى بيانها أنه يمكن لعائلات ضحايا الهجمات التى وقعت عام 2001، زيارة النصب خلال وقت الإغلاق.


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ذكري 11 سبتمبر

كامالا هاريس

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