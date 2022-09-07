حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، ومباحث التموين، بحملة تموينية، أسفرت عن تحرير 94 محضرًا، منها 24 محضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و13 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضرين عدم الإعلان عن مقررات تموينية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 11 محضر ؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 18 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضرين تصرف في الدقيق.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملة أسفرت عن ضبط طن من السلع التموينية (زيت + سكر) وتم تحرير محضر استيلاء على حصة تموينية بدون وجه حق، وأيضًا ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية تقدر بـ5 أطنان دقيق مدعم، مضيفًا أن الحملات تتم بشكل يومى لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.