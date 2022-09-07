حكاية Maldives 360°.. شركة مصرية ساهمت في تغيير شكل السياحة فى جزر المالديف الفاخرة

قدمت شركة Maldives 360° المصرية تجربة فريدة خلال عام واحد، حيث تمكنت من ترويج شكل السياحة في جزر المالديف رغم أزمة كورونا التى ضربت العالم.

وأصبحت الشركة هي الخيار الأول لكافة الراغبين في السفر لجزر المالديف، خاصة من يريد الحصول على تجربة بها قدر كبير من الرفاهية أو التوجه نحو الجزر والفنادق الفاخرة في المالديف.

تعتبر Maldives 360° مقصد نجوم الفن والرياضة ومشاهير السوشيال ميديا للتوجه نحو جزر المالديف الساحرة، على رأسهم الممثلين: هنادى مهنا، شريف رمزى، درة، كريم فهمى، ورنا رئيس، والمطرب محمد شرنوبى، واللاعبين حسنى عبد ربه ومحمد زيدان وغيرهم من المشاهير.

وتميزت الشركة منذ انطلاقها بالتخصص في الترويج للسفر، خاصةً السفر إلى المالديف، وتحديدا الجزر الفاخرة الموجودة هناك، ولهذا تمكنت من النجاح بشكل ملحوظ، خاصة مع المجهود الكبير الذى يقوم به فريق الشركة، المكون من مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين والمتخصصين، لتتمكن من التربع على عرش السياحة ، وتقديم دعاية قوية للسفر إلى المالديف خلال شهور قليلة.

وبمتابعة الرحلات التي قام بها نجوم الفن والرياضة ومشاهير السوشيال ميديا مع شركة Maldives 360° يمكنك ملاحظة مدى التنوع والرفاهية التي توفرها الشركة خلال الرحلات التي تنظمها للمالديف، حيث تحرص على تقديم الخدمة متكاملة طوال الوقت، وتقوم بالتركيز على كافة التفاصيل الصغيرة طوال فترة الرحلة، مما أدى إلى النجاح الكبير الذى لاحظه الجميع خلال الفترة الماضية.

وتمكنت الشركة من اكتساب شهرة واسعة في مصر وفى المالديف أيضا، حيث حازت على ثقة كبرى الفنادق والجزر في جمهورية المالديف، وهو ما جعلها قادرة على تقديم أفضل العروض لعملائها في مصر.

وتستعد الشركة خلال الفترة المقبلة لتوسيع نشاطها في المالديف بشكل أكبر، وأيضا التوسع في تقديم الخدمات للعملاء في مصر لتستكمل رحلة النجاح التي بدأتها في عام 2020.



حكاية Maldives 360° (2)