تفعيل برنامج تكنولوجيا كهرباء وألكترونيات السكك الحديد بكلية التكنولوجيا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تفعيل برنامج تكنولوجيا كهرباء والكترونيات السكك الحديد "REET" بمصروفات، وذلك بكلية التكنولوجيا والتعليم وبدء الدراسة به من العام الجامعي 2022/2023 صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

وقال "عبد الخالق"، إن إدارة الجامعة تعمل على مواكبة المستقبل واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير وتحديث برامجها التعليمية، سعياً للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمية المحلية والدولية، حيث تعد تلك البرامج من التخصصات الحديثة والمتميزة في مجال تكنولوجيا كهرباء والكترونيات السكك الحديد، مشيراً إلى أن خريج هذا البرنامج بعد حصوله على بكالوريوس التكنولوجيا يكون ملماً بالمبادئ ومكتسباََ للمهارات وفقاً للبرنامج الدراسي الذي أتمه خلال مراحل الدراسة بالكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أن برنامج تكنولوجيا كهرباء والكترونيات السكك الحديد يمتد ليشمل تطبيقات عديدة والتي يمكن إيجازها في استخدام الالكترونيات الصناعية للتحكم في الآلات الكهربية ونظم التحريك والجر الكهربي، وأنظمة التحكم في السكك الحديد، وأيضاً دراسة نظم توزيع القوى الكهربية وتطبيقاتها من تشغيل وتحكم وتحليل وتخطيط، بالإضافة إلى تصميم لوحات توزيع القوى الكهربية والإنارة وإدارة الأحمال الكهربية وترشيد الطاقة في السكك الحديد.

وأكد الدكتور أحمد سيد محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة بالبرنامج ستكون بنظام الساعات المعتمدة، وسيتم تدريب الطلاب في ورش هيئة السكك الحديدية وفق استراتيجية وبروتوكولات يتم الإعداد لها، مضيفاً أن الحاصلين على هذا البرنامج يكون لهم الأولوية في الالتحاق بفرص العمل في هيئة السكك الحديدية، والالتحاق بنقابة التكنولوجيين (تحت التأسيس).