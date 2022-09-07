"تعليم بنى سويف" ينظم ورش عمل لتدريب 630 معلما على أنشطة التوكاتسو

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات ورش العمل التى نظمتها إدارة التعليم الابتدائى بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتدريب موجهى ومعلمى الصفوف الأولى ومديرى المدارس الابتدائية على أنشطة التوكاتسو "الباقة الأساسية" المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة.

وذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل تعليم بنى سويف جانبًا من ورش العمل، والتى يتم تنفيذها فى إطار التعاون بين وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسى وبمشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية للارتقاء بمستوى الأداء المهنى لمعلمى الصفوف الأولى وتستهدف تدريب 630 معلماً ومعلمة و320 من الموجهين ومديرى المدارس.

وأكد "عبد التواب" أهمية عقد مثل تلك الورش، لتعزيز قدرات ومهارات المعلمين وتأهيلهم واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات باعتبارهم أهم عنصر فى المنظومة التعلميية والقادة الذين يقودون عملية تغيير التعليم لبناء الإنسان، لاسيما أن لدينا معلمين مهرة ومبدعين قادرين على الإنجاز.

من جانبها أضافت الدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية، أن ورش العمل والتدريبات بدأت فى الثالث من شهر سبتمبر الجارى وتستمر حتى السابع عشر من نفس الشهر، ويتم تنفيذها ضمن خطة طموحة مستقبلية تواكب منظومة التعليم الجديدة التى تتبناها الوزارة وتركز على تطوير قدرات ومهارات المعلم لتعزيز دوره الأساسى فى تحسين مكانة وجودة التعليم.