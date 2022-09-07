تعرف على طرق الوقاية من تسرب الغاز داخل الشقق أبرزها الصيانة الدورية

كتب أحمد عبد الهادي

إدارة الحماية المدنية تحذر بشكل مستمر، عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من تسرب الغاز داخل الاماكن السكنية، حرصا منها على منع انتشار الحرائق وحفاظا على أرواح المواطنين، وذلك لمنع حدوث الحرائق والتسرب الذى يؤدى إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم، ولكى يتم تجنب حدوث التسرب يجب على قاطنى العقارات اتباع التعليمات التالية:

- التأكد من التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- التأكد من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.