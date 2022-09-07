اليوم السابع
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تصديرى الصناعات الطبية: 41% زيادة بصادرات القطاع لتسجل 544 مليون دولار

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:10 ص
تصديرى الصناعات الطبية: 41% زيادة بصادرات القطاع لتسجل 544 مليون دولار ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبيه
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 41 % لتسجل 544 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022 مقابل 385 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وفي هذا الإطار قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري في بيان له اليوم، إن صادرات الأجهزة الطبية ارتفعت بحوالي 8% لتسجل 57 مليون دولار في أول 7 أشهر 2022 مقابل 53 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2022.
 
وكشف الدكتور ماجد جورج أن صادرات مستحضرات التجميل قفزت بنسبة 99.43 % مسجلة 355 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 مقابل 178 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن صادرات الأدوية حققت 132 مليون دولار في أول 7 أشهر من 2022 مقابل 154 مليون دولار.
 
وتوقع رئيس المجلس التصديري، استمرار الطفرة في صادرات القطاع حتي نهاية عام 2022 لتسجل القطاعات التصديرية المختلفة اجمالي ارتفاع  حوالي 30% في حالة استمرار الأداء الجيد والمتميز للقطاعات المختلفة المندرجة ضمن بنود المجلس التصديري للأدوية والصناعات الطبية.

الصناعات الطبية

صادرات مصر

صادرات مصر الطبية

صادرات الأدوية



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