تحرير 3191 محضرا تموينيا متنوعا بسوهاج للمخالفين فى المحلات والأسواق.. صور

سوهاج – عمرو خلف

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطرى، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة محافظة سوهاج بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 3191 محضرا متنوعا خلال الـ30 يوما الماضية تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2818 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر أغسطس الماضى، و373 مخالفة فى مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تموينى، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية، وإدارة محال بدون ترخيص".

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

مفتشوا الحملة فى تفتيش على المحلات



حملة لضبط المخالفين



جانب من الحملة على الاسواق



حملة على محلات البقالة



التفتيش على المحلات



حملة على المخابز