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تحرير 151 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:56 ص
تحرير 151 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 151359 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38796 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1073 مخالفة السير بدون تراخيص، و 10 مخالفات عن الدراجات النارية، و 16 مخالفة موقف عشوائى، و25 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

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