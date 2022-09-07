تحرير 109 محاضر وإزالة إدارية وباعة جائلين بحملات شرطة المرافق بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بقيادة العقيد خالد الغول، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة، وذلك منعًا للمظاهر العشوائية وتحقيقًا للانضباط وتكثيف الحملات اليومية.

واستهدفت الحملة مناطق شرق السكة، والمحطه وشوارع التليفزيون والمنشية والطيب وعبد الحميد العمدة، خالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إشغال، و13 محضرا نظافة عامة، و8 محاضر باعة جائلين، و18 محضر مضبوطات متنوعه، و4 محاضر لمقاهى، و39 محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

وفى نفس السياق شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت سوق خضار شرق السكة الحديد والمحطة والمنشيه وصلاح الدين، نجحت فى تحرير وضبط 116 محضرا وإزالة إدارية فى شوارع مدينة الأقصر، حيث تم تنظيم أعمال الحملة للاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن تكثيف الجهود وإزالة التعديات والإشغالات من الأرصفة ورفع الأحجار الموضوعة بالطريق العام أمام المحلات بطريقة عشوائية تسئ لمظهر شارع التليفزيون بدءًا من ميدان صلاح الدين وحتى اخر شارع التليفزيون مما يعيق حركة المارة.