"بيطرى الغربية" يتابع أعمال تطوير مراكز الألبان تمهيدا لمنح شهادة الجودة

الغربية محمد طارق

قام الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، بالمرور على بعض مراكز تجميع الألبان بنطاق مركز قطور، لمتابعة ما تم بها من أعمال للتطوير، تمهيدًا لمنح شهادة الجودة لمستحقيها من هذة المراكز طبقا للضوابط والاشتراطات الموضوعة للتقييم.

شارك فى المرور الدكتور عبد الرشيد غانم المنسق العام لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الدولة، والدكتور علاء العدولى مدير الإدارة البيطرية بمركز قطور، وذلك بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وقال "أنور"، أن تطوير مراكز الألبان بعرض توفير كوب لبن صحى وأمن لكل مواطن وتعظيم القيمة الاقتصادية للألبان، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب فى هذا المراكز التى يتم تطويرها.



جانب من أعمال المتابعة



جانب من أعمال المتابعة