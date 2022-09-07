بوتين: حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين يتعين أن يبلغ 200 مليار دولار

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين يتعين أن يصل إلى 200 مليار دولار قريبا.



وقال بوتين، خلال لقاء مع لي تشانشو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي بأقصى شرق روسيا اليوم الأربعاء:"إن شراكتنا الاستراتيجية تتطور بنجاح كبير، حيث أن حجم التجارة بيننا وصل بالفعل إلى 140 مليار دولار ويستمر في النمو".



وأضاف الرئيس الروسي: "في النصف الأول من العام الجاري ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 30%، ويبدو أننا سنصل قريبا إلى 200 مليار دولار".



يٌذكر أن هيئة الجمارك العامة في الصين أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في 2022 مقارنة بالعام الماضي"، مشيرة إلى أن صادرات الصين السلعية إلى روسيا بلغت 44.256 مليار دولار بزيادة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما ارتفعت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 50.7% لتصل إلى 72.949 مليار دولار معظمها من موارد الطاقة.



يُشار إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين في شهر أغسطس الماضي بلغ 19.21 مليار دولار، حيث استوردت روسيا من الصين بضائع بما قيمته 11.21 مليار دولار، والصين من روسيا ما قيمته 2 7.99 مليار دولار.



وتشير هذه البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2022 بنسبة 31.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 117.205 مليار دولار.