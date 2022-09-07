بوتين: أثق بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيا

وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يثق بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتقريرهم رغم الضغط الذي يتعرضون له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب موقع روسيا اليوم، تابع بوتين بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أنا أثق بهم، على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولا يمكنهم القول بشكل مباشر إن القصف يأتي من أوكرانيا".

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا تخلق تهديدات للأمن النووي، متسائلا: "لماذا يفعلون هذا؟ لا أفهم. للفت الانتباه إلى وضعهم؟ لخلق أزمة إضافية؟"، ونوه الرئيس إلى أن التهديد الرئيسي ليس للمفاعل نفسه، ولكن لأماكن تخزين الوقود المستنفد.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها عن نتائج مهمتها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية عن أن عددا من الحوادث التي وقعت في المحطة قد انتهكت مبادئ السلامة النووية، وحذرت من استمرار القصف على المحطة، لما يمكن أن يؤديه ذلك من تلف في المعدات المهمة، ووقوع تسرب إشعاعي غير محدود.

وأوصت الوكالة بالوقف الفوري لقصف المحطة والمناطق المجاورة، مؤكدة استعدادها للبدء في مشاورات فورية بشأن إنشاء "منطقة أمنية" حولها، لمنع وقوع "حادث نووي" بسبب الأعمال العسكرية. إلا أن تقرير الخبراء لم يحدد الجهة أو الطرف الذي يقوم بالقصف.

وكان الجانب الروسي قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي عقب زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال الممثل الدائم لروسيا لدى هيئة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أتيحت لها الفرصة للتأكد من أن جيش كييف يشكل التهديد الوحيد لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ولا يوجد تهديد داخلي للمحطة.