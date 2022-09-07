بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث على طريق "بورسعيد - دمياط"

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى السلام بورسعيد: إسحق عبد الحفيظ يوسف صالح، جثة هامدة، والمصابين: محمد رأفت محمد الحوفي، ومحمد أحمد محمود محمد، وأحمد حسن محمد حسن رشوان، كما استقبل مستشفى الزهور 6 مصابين، وهم: السيد أحمد حسين، ومحمد زغلول إبراهيم، وسلامة محمد حفني، وأحمد إبراهيم محمد، وعلاء السيد عبدالحميد، وكامل مسعد كامل، بينما استقبل مستشفى المبرة كلًا من: محمد حمدي محمد، وعبد الشافي نجيب عمر، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط".

ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.