بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث على طريق "بورسعيد - دمياط"

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط".
استقبل مستشفى السلام بورسعيد: إسحق عبد الحفيظ يوسف صالح، جثة هامدة، والمصابين: محمد رأفت محمد الحوفي، ومحمد أحمد محمود محمد، وأحمد حسن محمد حسن رشوان، كما استقبل مستشفى الزهور 6 مصابين، وهم: السيد أحمد حسين، ومحمد زغلول إبراهيم، وسلامة محمد حفني، وأحمد إبراهيم محمد، وعلاء السيد عبدالحميد، وكامل مسعد كامل، بينما استقبل مستشفى المبرة كلًا من: محمد حمدي محمد، وعبد الشافي نجيب عمر، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط".
ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة