وأوضح الجنرال بات رايدر ، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات للصحفيين أن قيادة القوات الجوية للعمليات العالمية ستجري هذا الإطلاق التجريبي للصاروخ " مينيتمان 3 " في وقت مبكر من صباح الأربعاء 7 سبتمبر من محطة فاندينبيرج للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا.



ونوه رايدر إلى أن هذا الإطلاق يعد اختبارا روتينيا مخططا له من قبل ويتماشى مع الاختبارات السابقة، وهو يستهدف التحقق من فعالية واستعداد هذا النظام الصاروخي.



ولفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مقدما بهذا الإطلاق بما يتفق مع الإجراءات المتبعة.



ويجدر بالذكر أن الصاروخ " مينيتمان 3 " ، والذي يمكنه أن يحمل رؤوسا نووية ، أطلق آخر مرة في يوم 16 أغسطس الماضي بعد تأجيل لمدة أسبوعين بسبب تزايد التوترات مع الصين حول تايوان.