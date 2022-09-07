اليابان تسمح بدخول 50 ألف سائح يوميا فى إطار جهودها لإنعاش قطاع السياحة

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية "أنه بدءًا من اليوم، لا يحتاج المسافرون الوافدون الذين تلقوا الجرعة المعززة على الأقل إلى إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من المغادرة وإظهار دليل على عدم إصابتهم".

يشار إلى أنه نظرًا لضعف المؤشرات على انتعاش أكبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تحاول تحفيز معدلات النمو من خلال دعوة المزيد من الزوار الأجانب الذين قد يستفيدون من الانخفاض السريع لقيمة الين الياباني.

وكان الين قد انخفض إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ 24 عامًا ويعزز ضعف قيمة الين القوة الشرائية للمسافرين الأجانب الوافدين إلى اليابان في ضوء ارتفاع قيمة عملاتهم، مثل الدولار واليورو، مقابل العملة اليابانية.

جدير بالذكر أن كيشيدا كان قد تعهد - في مؤتمر صحفي أواخر الشهر الماضي - بمزيد من تخفيف الضوابط الحدودية في البلاد مع مراعاة معدلات العدوى واحتياجات المسافرين والإجراءات الحدودية التي تطبقها الدول الأخرى.