الصحة: لقاح الإنفلونزا يحمى المصابين بضعف المناعة من 4 فيروسات

وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأشخاص المصابين بضعف المناعة يساعدعم لقاح الأنفلونزا على حمايتهم من 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا المتوقع انتشارها فى الموسم الحالى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إن الإنفلونزا تتسبب في ما يزيد عن 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام، ونصحت المواطنين بتلقى لقاح الإنفلونزا لأنه يحمى من المضاعفات الخطيرة للمرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

يذكر أن الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، قال إن التطعيمات هى خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض المعدية، وتابع: "هي السبيل لكسر حلقة مهمة فى سلسلة انتقال العدوى وقطع الطريق لاستمرار المرض وبقاء انتشاره".

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى: "يتوفر الآن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد في المركز الرئيسي وجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا"، وتابع: "النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي وسعر الجرعة 190 جنيها، وخدمة التطعيم 10 جنيهات".