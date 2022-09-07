اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:07 م
أكرم القصاص
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السلطات الأمريكية تحذر المدارس من خطر الهجمات الإلكترونية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:10 م
السلطات الأمريكية تحذر المدارس من خطر الهجمات الإلكترونية الهجمات الإلكترونية
أ ش أ

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حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكيين، اليوم الأربعاء، من احتمال زيادة الهجمات الإلكترونية ضد المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد.
 
وفي تقرير استشاري مشترك للأمن السيبراني نُشر اليوم، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أوضحت الوكالات أن نقابة إجرامية تُعرف باسم "فايس سوسايتي" تستهدف "بشكل غير متناسب" قطاع التعليم بهجمات برامج الفدية.
 
وأضاف التقرير "غالبًا ما تكون المناطق التعليمية ذات القدرات المحدودة في مجال الأمن السيبراني والموارد المحدودة هي الأكثر ضعفًا؛ ومع ذلك، فإن الاستهداف الانتهازي الذي غالبًا ما يُشاهد مع مجرمي الإنترنت يمكن أن يعرض المناطق التعليمية التي لديها برامج قوية للأمن السيبراني للخطر".
 
وحددت الوكالات سلسلة من التوصيات للمناطق التعليمية للتخفيف من التهديدات السيبرانية، مثل الحفاظ على علاقة قوية مع المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي المحلي والحفاظ على معايير كلمات المرور.
 
وجاء هذا التحذير بعد أن أعلنت منطقة لوس أنجلوس الموحدة للمدارس أنها تعرضت لهجوم فدية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
وقال ألبرتو كارفاليو، مدير منطقة لوس أنجلوس الموحدة للمدارس، في بيان : "أود أن أشكر طلابنا وعائلاتنا وموظفينا على قيامهم بدورهم في التعافي المستمر من الهجوم الإلكتروني في نهاية هذا الأسبوع، في حين أن جميع الأنظمة المهمة نشطة الآن، فمن الضروري لطلابنا وموظفينا إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم".

أمريكا

مكتب التحقيقات الفيدرالي

وكالة الأمن السيبراني

الهجمات الإلكترونية



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