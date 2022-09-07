وأضافت السفارة - فى بيان نشرته على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء - "سيواصل كيري المناقشات الجارية مع نظرائه من الحكومة المصرية والقطاع الخاص حول تسريع التعاون المناخي العالمي قبل المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 27) ".

وأوضحت أن كيري يشارك أيضا خلال الزيارة، التى تستمر لمدة يومين، في منتدى التعاون المصري الدولي واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة والذى انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية.