اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لسيدة و3 سنوات لـ7 آخرين قتلوا شاب فى الغربية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:19 م
السجن 10 سنوات لسيدة و3 سنوات لـ7 آخرين قتلوا شاب فى الغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات طنطا، بمعاقبة سيدة بالسجن 10 سنوات والسجن 3 سنوات لـ7 آخرين لاتهامهم بقتل شاب بقالب طوب بقرية دفرة مركز طنطا.

 

كانت المحكمة قد حجزت القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين بعد سماع مرافعات الدفاع.

 

كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لمحكمة جنايات طنطا لقيامهم بقتل شاب برشقه بقالب طوب بعدما تدخل المجنى عليه لفض مشاجرة بقرية دفرة مركز طنطا.

 

كان ضباط مباحث مركز طنطا قد تمكنوا من ضبط 8 متهمين بعد تحديد هويتهم لتورطهم فى واقعة قتل شاب فى مشاجرة شهدتها قرية دفرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

 

وتداولت المحكمة القضية وقررت تأجيلها لجلسة اليوم للنطق بالحكم واصدرت حكمها المتقدم.


جنايات طنطا

قرية دفرة

مشاجرة

اخبار الحوادث



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