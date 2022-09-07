الرئيس العراقي يهنىء "ليز تراس" بمناسبة توليها رئاسة الوزراء في بريطانيا

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هنأ رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، "ليز تراس" بمناسبة توليها رئاسة الوزراء في بريطانيا.



وقال مكتب صالح في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس صالح :"بعث برقية تهنئة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بمناسبة توليها مهام منصبها".



وأعرب الرئيس العراقي وفقا للبيان، عن:"تهانيه وأمنياته لها بالنجاح في مهامها الجديدة، مشيراً إلى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وسعي العراق إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين، وكذلك العمل المشترك من أجل إرساء السلم والاستقرار في المنطقة".