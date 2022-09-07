الداخلية تضبط 15 كيلو حشيش ومخدر الهيدرو بالاسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (القصاصين – القنطرة غرب) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول )، وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض"مطواة")، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫050٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.