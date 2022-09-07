الحكومة السويسرية: السجن عقوبة منتهكى قواعد التدفئة

وكالات

اتخذت الحكومة السويسرية خطوات جذرية للتخفيف من أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت الحكومة أن أولئك الذين ينتهكون أنظمة التدفئة الحكومية هذا الشتاء يمكن أن يُعاقبوا بغرامة أو حتى السجن.

وبموجب القواعد التي تم إدخالها في مرسوم حكومي جديد، يمكن للمباني ذات أنظمة التدفئة بالغاز تدفئة الغرف حتى 19 درجة مئوية فقط. ولا يمكن تسخين الماء إلا حتى 60 درجة مئوية، والسخانات المشعة محظورة. ويجب أن تظل حمامات السباحة والساونا في سويسرا باردة هذا الشتاء أيضا.

وقد يواجه الأشخاص الذين ينتهكون القواعد غرامات تصل إلى 180 وحدة عقوبة يومية أو ينتهي بهم الأمر وراء القضبان لمدة ثلاث سنوات.

وقالت صحيفة Blick، شركات المرافق والشركات الأخرى التي تتجاوز حصصها من الغاز عن عمد من المحتمل أن تواجه عقوبات أشد. لكن الحكومة تقول إنها لا تخطط لإرسال ضابط شرطة إلى كل منزل.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 30% يوم الاثنين بعد فشل خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي في استئناف العمليات بسبب مشكلات الصيانة المتعلقة بالعقوبات.

وقالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، التي تشغل خط الأنابيب، إن طريق الغاز سيظل مغلقا إلى أجل غير مسمى. وأضافت موسكو أن عمليات خط الأنابيب ستتعرض للعرقلة ما دامت العقوبات الغربية سارية.