الجيش الليبى ينشر فيديو يوثق لحظة القضاء على المخطط لمذبحة الأقباط فى سرت

كتب: أحمد جمعة

نشرت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة تبرز نجاح الوحدات التابعة للقوات المسلحة الليبية في القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط في مدينة سرت عام 2015 وهو الداعشي المهدي دنقو.

ويبرز مقطع الفيديو تمكن القوات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد من محاصرة عدد من العناصر التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة القطرون جنوب البلاد.

وأعلن الجيش الليبي في بيان له، اليوم، تمكن قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد التابع للجيش الليبى من القضاء على الداعشى الإرهابي مهدي دنقو فى منطقة مرزق بالجنوب الليبي.

وأكد الجيش الليبي فى بيان له، أن العملية تمت بعد سلسلة من التحريات والمتابعة والتدقيق وذلك بعد عدة محاولات لهذا الإرهابي للتملص والاختفاء والتوارى على الأنظار والقيام بعمليات خداع كان آخرها بث خبر القضاء عليه وقتله عندما تم القضاء على عدد من العناصر التابعة له ليختفى وتنتهي عملية المطاردة له، وقد تم بث الخبر حينها لطمئنته أنه تم تصديق خبر القضاء عليه.

ولفت الجيش الليبي إلى أنه نجح فى عملية متابعة وجمع للمعلومات حول تحركات الأرهابى.

ويعتبر مهدى دنقو من أخطر العناصر الإرهابية فهو عقل مدبر ومخطط لعدة عمليات وجرائم ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين.

وأوضح الجيش الليبي أنه خلال هذه العملية تم القبض على الإرهابي اسمان نور والذى كان يرافق الإرهابي دنقو وهو من أعضاء تنظيم داعش.