البتروكيماويات المصرية تعود لتصدير منتجاتها "البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية" للخارج

تنفذ شركة البتروكيماويات المصرية إحدى شركات قطاع البترول ، حالياً برنامج متكامل للتطوير ورفع الكفاءة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ برامج التطوير والتحديث بمختلف شركات القطاع العام البترولية بهدف الاستفادة القصوي من اصولها وتعظيم الانتاج من هذه الشركات التى تمثل كيانات وطنية عريقة قامت عليها صناعة البترول المصرية.
وضمن برنامج التطوير الشامل قامت شركة البتروكيماويات المصرية بتنفيذ مشروع خلايا التحليل الكهربي ثنائية القطب ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور والصودا الكاوية إلى 125 طن من الطاقة الحالية وكذلك تم تشغيل وحدة فرن التكسير الحرارى بمصنع الـ VCM بطاقة إنتاجية 125% من الطاقة الحالية.
وكمردود ايجابى لأعمال الاحلال والتجديد وإعادة التشغيل الآمن ، نجحت الشركة فى العودة لتصدير منتجات البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية مرة أخرى لعدد من دول العالم مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد القومى.
ومن منطلق حرص الشركة علي التوافق البيئى قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى لتنفيذ وحدة معالجة الصرف الصناعى EPAP III.
وفي مجال ترشيد الطاقة نجحت الشركة من خلال مشروع الإحلال والتجديد الشامل للوحدات الإنتاجية في خفض معدلات استهلاك الطاقة وجاري حالياً دراسة تنفيذ مشروع غلاية لإنتاج البخار باستخدام الهيدروجين كوقود بديل للغاز الطبيعى.
كما تم الانتهاء من دراسة مشروع إنتاج مادة الهيبو كلوريس أسيد الذي يستخدم كمطهر ومعقم طبقاً لأحدث تكنولوجيا التنشيط الكهربي الموفرة للطاقة.
واستطاعت الشركة مؤخراً الحصول على شهادة الأيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة والخاصة بمتابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع مواقع الشركة من الشركة المانحة OSS Middle East الحاصلة على الاعتماد من مركز الاعتماد المصرى EGACوكذلك مركز الاعتماد الألمانى DAKSS ، كما حصلت الشركة علي شهادة الأيزو 27001 الخاصة بأمن وسرية المعلومات الخاصة بالحاسب الآلى والأمن الميدانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة