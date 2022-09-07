البتروكيماويات المصرية تعود لتصدير منتجاتها "البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية" للخارج

كتبت -مروة الغول

تنفذ شركة البتروكيماويات المصرية إحدى شركات قطاع البترول ، حالياً برنامج متكامل ‏للتطوير ورفع الكفاءة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ برامج التطوير والتحديث بمختلف شركات القطاع العام البترولية بهدف الاستفادة القصوي من ‏اصولها وتعظيم الانتاج من هذه الشركات التى تمثل كيانات وطنية عريقة قامت عليها صناعة البترول ‏المصرية.

وضمن برنامج التطوير الشامل قامت شركة البتروكيماويات المصرية بتنفيذ مشروع خلايا التحليل الكهربي ثنائية القطب ورفع ‏الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور والصودا الكاوية إلى 125 طن من الطاقة الحالية وكذلك تم تشغيل ‏وحدة فرن التكسير الحرارى بمصنع الـ ‏VCM‏ بطاقة إنتاجية 125% من الطاقة الحالية.

وكمردود ايجابى لأعمال الاحلال والتجديد وإعادة التشغيل الآمن ، نجحت الشركة فى العودة لتصدير ‏منتجات البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية مرة أخرى لعدد من دول العالم مما يوفر العملة الصعبة ‏ويدعم الاقتصاد القومى. ‏

ومن منطلق حرص الشركة علي التوافق البيئى قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع جهاز شئون البيئة ‏والبنك الأهلى المصرى لتنفيذ وحدة معالجة الصرف الصناعى ‏EPAP III‏.

وفي مجال ترشيد الطاقة نجحت الشركة من خلال مشروع الإحلال والتجديد الشامل للوحدات الإنتاجية في خفض معدلات استهلاك الطاقة وجاري حالياً دراسة تنفيذ مشروع ‏غلاية لإنتاج البخار باستخدام الهيدروجين كوقود بديل للغاز الطبيعى.

كما تم الانتهاء من دراسة مشروع إنتاج مادة الهيبو كلوريس أسيد الذي يستخدم كمطهر ومعقم طبقاً ‏لأحدث تكنولوجيا التنشيط الكهربي الموفرة للطاقة.

واستطاعت الشركة مؤخراً الحصول على شهادة الأيزو ‏‎50001‎‏ لنظام إدارة الطاقة‏ والخاصة بمتابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع مواقع الشركة ‏من الشركة المانحة OSS Middle East‏ الحاصلة على الاعتماد من مركز الاعتماد المصرى ‎EGACوكذلك مركز الاعتماد الألمانى ‎ DAKSS ، كما حصلت الشركة علي شهادة الأيزو ‏‎27001‎‏ الخاصة بأمن وسرية المعلومات الخاصة بالحاسب الآلى ‏والأمن الميدانى.