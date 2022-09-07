الأمم المتحدة تعلن استعدادها عن دعم جهود إنقاذ المتضررين من زلزال الصين

كتبت : هند المغربي

أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى الصين، سيدهارت شاترجى، عن الحزن العميق لفريق الأمم المتحدة فى الصين عميق بسبب الخسائر المأساوية فى الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال الذى ضرب مقاطعة سيتشوان بالأمس.

وقال المسؤول الأممى أن أسرة الأمم المتحدة بأكملها فى الصين مع جميع المتضررين والفريق على استعداد لمساعدة ودعم جهود الإنقاذ التى تبذلها حكومة الصين.

وكانت وسائل إعلام رسمية فى الصين أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غربى البلاد إلى 74 قتيلا و259 مصابا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية أعادت فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال بمقاطعة "سيتشوان" واستؤنفت حركة المرور، مشيرة إلى أنه لا يزال 26 شخصا فى عداد المفقودين حتى الليلة الماضية.

وأوضحت أن الزلزال الذى يعد الأقوى الذى يضرب المنطقة منذ عام 2017 - تسبب فى تدمير العديد من المبانى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.

من جانبهم، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى يوم الجمعة المقبل.

وكان الزلزال الذى بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قد وقع على بعد حوالى 43 كيلومترا جنوب شرقى مدينة (كانجدينج) فى مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات أمس الأول الإثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.