الأمم المتحدة بيوم الهواء النقى: 7ملايين وفاة بالعالم سنويا بسبب تلوث الهواء

كتبت ريهام عبد الله

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى للهواء النقى، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 99٪ من سكان العالم يتعرضون للهواء الملوث، مؤكدة أن هذا يتسبب فى 7 مليون حالة وفاة مبكرة.



الأمم المتحدة على تويتر

وقالت الأمم المتحدة في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :"‏يتعرض 99٪ من سكان العالم للهواء الملوث مما يتسبب في 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام،وفي الواقع، ترتبط الصحة البيئية ارتباطاً وثيقاً بصحة الإنسان".

وفى ٥ سبتمبر احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمى للعمل الخيرى، والذى يوافق يوم 5 سبتمبر من كل عام، والذى يوافق ذكرى وفاة الأم تيريزا، وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر تويتر :" هل تعلم أن اليوم الدولي للعمل الخيري قد اختير في تاريخ 5 سبتمبر من أجل إحياء ذكرى وفاة الأم تيريزا، حصلت الأم تيريزا على جائزة نوبل للسلام عام 1979 تكريما للعمل الخيري الذي اضطلعت به من أجل التغلب على الفقر، والذي يشكل تهديدا للسلام العالمي".

وقال الموقع الرسمى للأمم المتحدة :"أدركت الأمم المتحدة باعتمادها جدول أعمال التنمية 2030 فى سبتمبر 2015، أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو تحد عالمي هائل ومتطلب لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة"

وتابع الموقع ::وجدول الأعمال ذاك يدعو إلى تعزيز روح التضامن العالمي، ويركز تركيزا رئيسيا على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. كما أن جدول الأعمال يعترف كذلك بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المتنوع، ابتداء من المؤسسات المتناهية الصغر ومرورا بالتعاونيات وانتهاء بالشركات المتعددة الجنسيات. كمان أنه يعترف كذلك بالدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ جدول الأعمال الجديد، ووضعت أهداف التنمية المستدامة جدول عمل، يمكن تأطيره في أربع مجالات هي: الناس والكوكب والرخاء والسلام والشراكة، يعرض مفاهيم يمكنها تحويل معايشنا وكوكبنا من خلال تقديم أطر عملية لخدمة المؤسسات الخيرية في سعيها الجاد نحو تمكين الأفراد من الاسهام في تحسين عالمنا.