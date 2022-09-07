اعترافات لصى حلوان: "كنا بنخطف التليفونات من الناس اللى بتتكم فى الشارع"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان فى منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، عن تفاصيل ارتكابهما جريمة سرقة المواطنين وقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا للخطف، واستخدما دراجة نارية يقودها أحدهما والآخر يخطف الحقائب والهواتف من الناس فى الشارع.

وأضاف المتهمان في التحقيقات أنهم اعتادوا سرقة الأشخاص اللذين بحوزتهم حقائب أثناء سيرهم في الشارع ، وأشارا إلى سرقتهما هواتف المواطنين الذين يتحدثون بها في الشارع بأسلوب الخطف، لتأمر النيابة بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى السرقة بأسلوب "الخطف" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها (حافظة نقود – متعلقاته الشخصية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، مقيمان بمحافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما (3 حقائب يد – هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.