اجتماع ببنى سويف استعدادا لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات

بنى سويف ــ فريق المحافظات

في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اجتماعاً تحضيرياً، استعداداً لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 من حملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

حضر الاجتماع : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،اللواء شريف عبد العظيم مساعد مدير الأمن ، الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن،ومسؤولى جهات الولاية من الري ،حماية النيل، الصرف ، الزراعة ، الآثار، السكة الحديد، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، الطرق والكباري ، الطرق والنقل

وأكد السكرتير العام على استمرار التنسيق بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء المرحلة الثانية والتي من المقرر تنفيذها في الفترة "من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري"،والانتهاء من وضع جدول زمني ومرحلى لعملية الإزالات بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة، مشيراً إلى متابعة المحافظ"د. محمد هاني غنيم "لمستجدات الملف، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، منوها عن أهمية التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد قبل تفاقهما وتحولها إلى واقع يصعب التعامل معها على أن تتم عملية اإزالة حالة التعدي بشكل كلى، وليس جزئي ، لضمان عدم تكرارها مجدداً

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموقف النهائي لإجمالي حالات التعدي التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الجاري ، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وأرض زراعية بواقع (343 حالة على أراضى أملاك الدولة + 116 حالة على أرض زراعية + 2 حالة على أرض ولاية هيئة المجتمعات العمرانية)

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 20 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 13 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الحالي، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر2022 ،ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع تنفيذها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر2022.